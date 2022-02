"Terra X"-Folge "Planet in Flammen" über Feuer: Zerstörung und Nutzen

Die Beherrschung des Feuers gilt als eine der größten Errungenschaften der Steinzeit: Damit konnten unsere Vorfahren Fleisch vor dem Verzehr braten und neue Nahrungsquellen erschließen. Und doch hat das Feuer auch mehr als eine Million Jahre später seinen Schrecken nicht verloren. In den Jahren 2019 und 2020 zerstörten Buschbrände allein in Australien eine Fläche halb so groß wie Deutschland. Doch auch in Europa, in Spanien oder Griechenland etwa, nahm das Ausmaß der Zerstörung durch Feuer in den vergangenen Jahren drastisch zu. In einer neuen Ausgabe der ZDF-Sendereihe "Terra X: Faszination Erde" nimmt der ZDF-Naturforscher Dirk Steffens die guten wie auch die schlechten Seiten des Feuers unter die Lupe.