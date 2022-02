Ute Freudenberg macht Parkinson-Erkrankung öffentlich

Ute Freudenberg leidet an Parkinson. Erstmals sprach sie nun in einer Talkshow über die Diagnose, die sie schon vor einigen Jahren bekam.

Schlagersängerin Ute Freudenberg (66) hat am Freitagabend (18. Februar) in der MDR-Talkshow "Riverboat" ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. "Ich habe jetzt eine Krankheit, die man sieht. Und die kann ich nicht einfach weg schweigen", sagte Freudenberg. Besonders betroffen sei ihr rechter Arm. Da sie Rechtshänderin sei, habe sich dadurch ihre Handschrift verändert, die "immer ganz viel Lob und Freude hervorgerufen" habe: "Und die ist nun weg - aufgrund von Parkinson."

Die Schlagersängerin habe das erst einmal verarbeiten müssen: "Dann war ich drei Tage in Schockstarre." Sie habe immer gesund gelebt und auf sich geachtet, erklärte sie. "Und dann dachte ich: 'Ach du scheiße. Alt werden ist wirklich nichts für Feiglinge. Jetzt kommt was auf dich zu.'"

Gehirn mit Schwermetallen vergiftet

Weiter verriet sie, dass ein Arzt festgestellt habe, dass ihr Körper aufgrund eines fehlenden Gens keine Giftstoffe verarbeiten könne. "Und dann war ich mit einem Mann verheiratet, der zwölf Jahre lang in unserer Wohnung Schwerter restauriert hat und Möbel gebaut hat. Ich habe also zwölf Jahre lang in unserer Wohnung Holzschutzmittel eingeatmet." Ihr Gehirn sei deshalb mit Schwermetallen vergiftet. "Und als ich dieses Bild gesehen habe vom Kopfscreening und du siehst die weißen Löcher in deinem Gehirn: Das macht keinen Spaß."