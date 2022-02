25 Jahre KiKA: besondere Zeiten, besondere Herausforderungen

Corona, Falschnachrichten und Online-Hass: Auch die Macher von Kinderfernsehen haben mehr denn je mit den besonderen Herausforderungen dieser Zeit zu kämpfen. Wie reagiert der Kinderkanal (KiKA) 25 Jahre nach seiner Gründung darauf?

"Gewaltfrei, werbefrei und frei ab drei": Unter diesem Motto ging der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF am 1. Januar 1997 erstmals auf Sendung. Es war eine Innovation auf dem Fernsehmarkt, stellte der neue Sender doch als erster deutscher TV-Kanal ausschließlich die Belange der 3- bis 13-Jährigen in den Fokus: "Es war uns wichtig, Kindern eine mediale Stimme zu geben", erinnert sich die MDR-Intendantin Karola Wille heute. Als ein "vertrauensvoller Partner" sollte der KiKA nah dran an der Lebensrealität der Kinder sein. Er sollte unterhalten und inspirieren, aber auch Werte vermitteln und informieren.

An diesen Zielen hat sich in 25 Jahren nichts geändert, wohl aber an den Herausforderungen, mit denen Kinder und damit automatisch auch Kinderfernsehmacher Tag für Tag konfrontiert werden. Doch wie reagieren die Verantwortlichen im Jubiläumsjahr des Kinderkanals darauf?

Medienwelt wird komplexer – auch die der Kinder Ähnlich wie die Welt der Erwachsenen ist auch die Welt der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2022 deutlich komplexer als sie es Ende der 1990-er war. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Mediennutzung: Laut der JIM-Studie ("Jugend, Information, Medien") war das am häufigsten genutzte Medium der Jugendlichen (12 bis 19 Jahre) im Jahr 1998 das Fernsehen (95 Prozent). Die Computernutzung rangierte (nach Tonträgern und Radio) bei Jungen seinerzeit lediglich auf Platz vier, bei Mädchen sogar nur auf Platz sieben (hinter verschiedenen Formen des Lesens).

Im Gegensatz dazu wird die tägliche Mediennutzung in der JIM-Studie 2020 von Smartphone und Internet dominiert, während das klassische Fernsehen lediglich auf Rang fünf landet. Auch in der KIM-Studie, die die Zielgruppe der 6- bis 13-Jährigen befragt, gewann das Internet zunehmend an Bedeutung: 1999 gaben lediglich acht Prozent an, den Computer (fast) täglich zu nutzen. 2020 lag die (fast) tägliche Nutzung des Internets mit 31 Prozent deutlich höher.

Moderne Medien spielen eine wichtige Rolle im Alltag der Kinder. Die Auseinandersetzung mit den daraus entstehenden Problemen ist somit eine der zentralen Herausforderungen, mit denen sich Eltern, aber auch Kinderfernsehmacher konfrontiert sehen: Wie bereitet man Kinder auf einen kompetenten Umgang mit modernen Medien vor? Und wie schützt man sie vor fragwürdigen Inhalten und Angriffen wie Cybermobbing? Fragen wie diese werden derzeit in dem neuen Unternehmenspodcast "Generation Alpha – Der KiKA-Podcast" (auf allen gängigen Plattformen verfügbar) beantwortet.

Unter den eingeladenen Expertinnen und Experten ist auch die Direktorin des JFF Medienpädagogik Instituts in München Kathrin Demmler: "Der zentrale Rat ist, dass man die Medien, die Medienvielfalt konstant zum Thema macht. Dass man in der Familie mit Kindern darüber im Gespräch ist, dass man sich dafür interessiert, was sie dort machen." Sie fährt fort: "Kinder wünschen sich kompetente Ansprechpersonen. Und Kompetenz bedeutet nicht immer, dass ich genau weiß, wo ich jetzt wohin klicken muss oder wie ich welche Einstellung vornehme, sondern Kompetenz bedeutet, dass ich mit einem Grundinteresse rangehe."

"Team Timster" erklärt die Medienwelt Auch in der Programmgestaltung reagiert der KiKA auf die immer lauter werdenden Rufe nach der Medienkompetenzbildung: Seit über sechs Jahren hilft das Medienmagazin "Team Timster" (vormals: "Timster", sonntags, 20 Uhr) Kindern dabei, Medien zu reflektieren beziehungsweise die Medienreflexion zu erlernen. Dafür beschäftigt sich das Moderationsteam in den rund 15-minütigen Folgen mit Fragen wie "Wie funktionieren QR-Codes?" oder "Wie entsteht ein TikTok Trend?". In einer Sonderfolge aus dem Jahr 2021 wurde zudem das Thema Cybermobbing kindgerecht erklärt. Im Gespräch mit Betroffenen wurden zudem Lösungsstrategien für Betroffene sowie Anlaufstellen wie die Online-Beratungsplattform "JUUUPORT.de" vorgestellt.

Darüber hinaus sind mit dem Lifestyle-Format "GNG" und der Jubiläumssendung "Deine Sendung #mitdermaus – Alles Gute, lieber KiKA" im Laufe des Jahres Sendungen geplant, die teilweise online funktionieren: In der zwölfteiligen Reihe "GNG" beschäftigten sich vier Protagonistinnen mit den Themen Nachhaltigkeit und Mode. Der Auftakt der Reihe findet dabei auf Instagram statt, eine weitere digitale Verbreitung ist geplant. Für "Deine Sendung #mitdermaus – Alles Gute, lieber KiKA" wiederum dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 20. Februar bis 6. März über ihre Lieblingsfilme der "Sendung mit der Maus" zum Thema Feiern abstimmen. Die Clips mit den meisten Stimmen werden am 18. April im KiKA gezeigt.

Doch auch in anderen Bereichen, etwa bei Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, muss das öffentlich-rechtliche Kinderfernsehen von heute ansetzen. Es gilt, präventive Programme aufzustellen und strittige Theorien, aus welchem Lager sie auch kommen, kindgerecht zu hinterfragen: "Kinder für Alltagssituationen zu sensibilisieren, in denen rassistisches passiert, sei es noch so subtil oder unbeabsichtigt, ist uns ein extrem wichtiges Anliegen", betont die KiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk. Daher hat der Sender im Mai 2020 ein Format zum Thema Alltagsrassismus in Auftrag gegeben, welches Zusammenleben in Deutschland auf humorvolle Weise thematisiert: "Mit 'Moooment!', einer Sketch-Comedy, ist uns diese Übersetzung wunderbar gelungen", erklärt Plenk. "Alters- und kindgerecht und positiv-anschaulich werden selbst sogenannte Mikroaggressionen verbildlicht und analysiert."

Der Schauspieler und Produzent Tyron Ricketts, der die KiKA-Redaktion bei der Produktion beriet, fügt hinzu: "Rassismuskritisches Denken kann nur in den Köpfen verankert werden, wenn möglichst viele zuerst das Problem erkennen. Das gilt für Kinder sowie Erwachsene. Erst wenn wir in unserer Gesellschaft ein klares Bild darüber haben, was Rassismus eigentlich ist, könnten wir diesen benennen und schließlich vermeiden." Das Format wurde kürzlich für den "Prix Jeunesse International" in der Kategorie "Non-Fiktion 7 bis 10 Jahre" nominiert, was seinen Einsatz für kulturelle Verständigung weiter unterstreicht.

Wissen vermitteln – aber kreativ Zuletzt wurde auch die Welt der Kinder in den vergangenen zwei Jahren von der Corona-Pandemie geprägt: In der KIM-Studie 2020 gaben 37 Prozent der Befragten an, dass die Pandemie ihnen große Sorgen bereite. Da Schulen während der ersten und zweiten Welle zeitweise geschlossen blieben, setzte die Politik auf Homeschooling, was aus technischer Sicht nicht immer reibungslos verlief. Hinzukam, dass viele Freizeitmöglichkeiten fehlten und der wichtige Kontakt zur Peergroup abriss. In manchen Fällen führte dies zu Depressionen selbst im noch jungen Alter.

Bereits während des ersten Lockdowns bot der KiKA deshalb unter dem Hashtag "#gemeinsamzuhause" eine kreative und bunte Mischung digitaler Inhalte, von Videos bis hin zu Mitmachaktionen an. Diesen Ansatz wird der Sender im Jubiläumsjahr weiter ausbauen: Mit Formaten wie "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (samstags, 20.10 Uhr) oder "Ach du heilige Scheibe – Die Abenteuer von Mimo und Leva" sollen geschichtliche Themen modern und genreübergreifend vermittelt werden.

Mitte des Jahres soll es zudem eine neue Applikation für das Smartphone geben: In der "KiKA Quiz App" können Nutzerinnen und Nutzer ihr Wissen zu verschiedenen Themen prüfen. Dafür bietet das Programm 2.000 knifflige Fragen in Text-, Bild- oder Videoform. Alle Inhalte stammen aus den KiKA-Marken "Die beste Klasse Deutschlands" und "Tigerenten Club".

Engagement stößt teilweise auf Kritik Gesellschaftlichen Problemen wird der KiKA auch in Zukunft auf zweierlei Weise begegnen: Fiktionale Sendungen sollen zum einen bei der altersgerechten Verarbeitung schwieriger Themen helfen: Der Kurzfilm "Geheime Schatten" (Arbeitstitel, Ausstrahlung am Sonntag, 24. April) etwa setzt sich mit Themen wie Traurigkeit, Sich-einsam-fühlen und Depressionen auseinander. Letztere, so heißt es in der Sendungsbeschreibung, "sind bei Kindern nicht selten, werden aber häufig nicht erkannt oder als momentane Eigenart abgetan". In der Drama-Serie "Völlig meschugge?" (ab Dienstag, 19. April, 20.10 Uhr) wiederum werden drei Freunde in der Schule mit Antisemitismus und Rassismus konfrontiert.

Auf nicht-fiktionaler Seite werden die Kindernachrichten "logo!" (samstags bis donnerstags, 19.50 Uhr, freitags, 19.25 Uhr) weiterhin über wichtige Themen kindgerecht informieren. Dass dies nicht immer leicht ist, zeigt ein Fall aus dem Jahr 2015: Nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris versuchte "logo!" die Hintergründe in einer Animation zu erklären. Die Tatsache, dass sich die Macher dabei auf die Kolonialzeit beriefen und Frankreich somit quasi eine Mitschuld zuschoben, stieß auf viel Kritik. Das ZDF reagierte mit einer Stellungnahme: "Die 'logo!' -Redaktion beleuchtet in ihrer Berichterstattung die Hintergründe der Anschläge von Paris aus unterschiedlichen Perspektiven und hat dazu ein facettenreiches, kindgerechtes Angebot bereitgestellt. Der kritisierte Beitrag kann für sich betrachtet missverstanden werden". Wenig später wurde die Animation gelöscht.

Die wichtige Verbindung zu Kindern und Eltern Die Tatsache, dass "logo!" in der Vergangenheit schon einige Male für eine verkürzte Darstellung kritisiert wurde, bringt die ZDF-Verantwortlichen aber nicht vom grundsätzlichen Kurs ab. Im Gegenteil, so Intendant Thomas Bellut: "Das zeigt doch: Die Eltern und auch die Kinder nehmen uns ernst. Und wir selbst sollten dieses Zielpublikum auch sehr ernst nehmen."

Diese so wichtige Verbindung zu den Eltern soll künftig noch weiter gestärkt werden: Ab der zweiten Jahreshälfte planen die Verantwortlichen deshalb den digitalen Elternabend "Frag KiKA". Ähnlich wie bei dem bereits erwähnten Podcast stehen dabei Fragen zum kindgerechten Umgang mit Medien jeglicher Art im Zentrum.

Doch auch den direkten Kontakt zu den Kindern will der KiKA weiter ausbauen: Im Jubiläumsjahr 2022 wird erstmalig ein Kinderredaktionsrat in Erfurt gegründet: "Für uns ist das natürlich auch noch mal ein Experiment", erklärt die Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk. Rund zehn ausgewählte Kinder zwischen neun und zwölf Jahren dürfen ein Jahr lang hinter die Kulissen des Senders schauen: Sie lernen Programm- und Projektarbeiten kennen, wirken an Arbeitsprozessen mit und dürfen Entscheidungen "Team Timster" treffen. Ziel der Aktion ist es, dass die Kinder mediale Angebote am Ende besser beurteilen können. Bewerbungen können noch bis 23. Februar auf kika.de eingereicht werden.

Gute Quoten Ein Viertel Jahrhundert nach seiner Gründung ist der KiKA somit immer noch nah dran an der Zielgruppe der Kinder und ihren Eltern. Das gegenseitige Vertrauen ist dabei unverzichtbar, wie Thomas Bellut weiß: "Vertrauen ist die neue Währung der nächsten Jahrzehnte. Das Publikum muss das Gefühl haben, es wird ehrlich behandelt, und die Informationen sind geprüft. Es wird nicht einfach irgendwas dahin geredet, sondern man guckt ganz genau, was man anbietet als Inhalt." Bei der Programmgestaltung scheuen sich die Verantwortlichen deshalb auch nicht vor taffen oder kontroversen Themen.

Gekoppelt mit dem zunehmenden Fokus auf Online-Inhalte schafft sich der KiKA damit eine gute Grundlage für die kommenden Jahre. Dass sich all diese Mühe lohnt, ist schließlich nicht von der Hand zu weisen: Immerhin führt der Erfurter Sender zum dritten Mal den linearen Kindermedienmarkt mit 16,4 Prozent an. Im Image-Ranking rangiert KiKA sowohl bei Kindern als auch bei Eltern auf Platz eins, vor Netflix.