Malika Dzumaev: Wer ist die Profitänzerin bei Let's Dance?

Malika Dzumaev ist dieses Jahr zum zweiten Mal als Profitänzerin bei dem TV-Tanzwettbewerb "Let's Dance" dabei. Diesmal ist die Freude gleich doppelt, denn auch ihr Freund feiert sein Debüt.

Letztes Jahr ging Malikas großer Traum einer "Let's Dance"-Teilnahme in der 14. Staffel in Erfüllung. Zusammen mit ihrem Tanzpartner, dem Schlagersänger Mickie Krause, erreichte sie immerhin Show sechs. Ihre Teilnahme an der "Let's Dance Profi-Challenge" 2021 scheiterte aufgrund von Corona. Umso mehr freut sie sich, dieses Jahr wieder ein Teil der RTL-Tanzfamilie sein zu dürfen.

Malika Dzumaev wurde am 22. Februar 1991 in Petrowsk in Russland geboren und kam im Alter von 10 Jahren zusammen mit ihrer Familie als Spätsiedlerin nach Deutschland, in das Bundesland NRW. Bereits in Russland tanzte Malika in einem Kulturzentrum, jedoch lief dies nicht auf Turniertanz heraus. Es ging hauptsächlich um den Spaß, verriet die 30-Jährige in einem Interview mit dem Stadtmagazin Bremen.

Die ersten Turniererfahrungen machte Malika in Deutschland. 2003 trat sie der TSG Erkelenz bei und später wechselte sie nach Bremen zum Grün-Gold-Club, unter dessen Flagge sie bis heute tanzt. Dzumaev konnte zwischen 2013-2020 mehrmals den Titel "Deutsche Meisterin" gewinnen. Seit 2015 tanzt sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Zsolt Sándor Cseke. Und das äußerst erfolgreich, so konnten sie sich unter anderem 2018 den Norddeutschen Titel in den lateinamerikanischen Tänzen sichern. 2021 zählten sie zu den Top-4-Tänzern in Deutschland.

Nach ihrer Schulzeit absolvierte Dzumaev ein Bachelor-Studium in Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen. Aufgrund des vielen Tanztrainings und mehrerer Nebenjobs habe sie zwar länger gebraucht als üblich, trotzdem sei sie stolz, keine einzige Prüfung geschoben zu haben, sagte die fleißige gebürtige Russin dem Bremer Stadtmagazin.

Auch ihr Freund tanzt diesmal mit Bereits 2021 ging für die 30-Jährige ein großer Traum in Erfüllung, als sie als Profitänzerin bei "Let's Dance" mitwirken durfte. Bei der großen Profi-Challenge im selben Jahr musste sie wegen Corona absagen. Umso mehr dürfte sie sich dieses Jahr über die Zusage für die 15. Jubiläumsstaffel des TV-Tanzwettbewerbs freuen.

Die Kirsche auf der Torte ist die Teilnahme ihres Lebens- und Tanzpartners Zsolt Sándor Cseke sein, der dieses Jahr sein Debüt als Profitänzer bei "Let's Dance" feiert.