In Wahrheit – Unter Wasser: Kritik zum Film bei ARTE

Aus dem Saarland-Krimi wird ein Grenzfall – im doppelten Sinne: Wie im deutsch-polnischen "Polizeiruf 110" erweitern die abermals grenzüberschreitenden Ermittlungen den Horizont; und wie so mancher bessere "Tatort" lotet "In Wahrheit" psychologische Grenzen aus.

Spannung bis zum Schluss

Ein Uralt-Fall wird wieder ausgegraben: Als junger Gendarm hatte Schubecker in seiner Heimat den Mord an einem jungen Mädchen aufgeklärt. Innerhalb kürzester Zeit überführte er damals einen Saarländer, der anschließend verurteilt wurde. Inzwischen ist der Mann aus der Haft entlassen – hat er den Beamten, der ihn einst einbuchtete und damit seine Karriere startete, umgebracht? Mohn hingegen stößt gemeinsam mit ihrem ehemaligen Chef, dem pensionierten Markus Zerner (Rudolf Kowalski), auf immer mehr Widersprüche in dem alten Fall: Offensichtlich waren Beweise manipuliert worden. Was hat es mit dem vergangenen und aktuellen Mord auf sich?