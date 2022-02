Die große Flut von Hamburg 1962: ARTE-Doku blick zurück

Etwa 180 Menschen verloren im Juli 2021 bei der Flutkatastrophe in der Eifel ihr Leben. Übertroffen wird diese Opferzahl in Deutschland noch von einem Ereignis, das sich am 17. Februar 2022 zum 60. Mal jährt: der großen Flut von Hamburg. Wie im letzten Sommer wurden auch die Menschen damals von der Katastrophe überrascht. Der Orkan "Vincinette" drückte enorme Wassermassen von der Nordsee in die Elbe. Im Laufe der Nacht brachen Deiche an 60 Stellen. Das Wasser überflutete tiefer liegende Stadtgebiete, riss Menschen, Tiere und Häuser mit sich. Ein Fünftels des Hamburger Stadtgebietes stand unter Wasser. Eine neue ARTE-Dokumentation von Heike Nikolaus erzählt die Chronik der Ereignisse und holt Zeitzeugen von damals vor die Kamera.