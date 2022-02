Texas Chainsaw Massacre: Leatherface verbreitet bei Netflix Angst und Schrecken

Der blutdürstige Killer Leatherface ist zurück: In der Neuauflage des Slashers "Texas Chainsaw Massacre" bei Netflix versetzt der Mörder mit der Kettensäge alle in Angst und Schrecken.

Im Horror-Genre jagt seit geraumer Zeit ein Comeback das nächste: Im Herbst 2021 bekam die "Saw"-Reihe mit "Saw: Spiral" den mittlerweile neunten Filmableger spendiert. Nur wenige Wochen später mordete Kultfigur Michael Myers in "Halloween Kills" und lieferte sich ein Duell mit der wütenden Jamie Lee Curtis. Zu Ende erzählt ist seine Geschichte aber noch nicht. Mit "Halloween Ends" steht schon der nächste Teil des Franchise in den Startlöchern. Ab 18. Februar mischt auch Netflix in der Renaissance ikonischer Horrorstoffe mit und wirft in "Texas Chainsaw Massacre" die Kettensäge an.