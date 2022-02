Beendet Melanie Müller ihre TV-Karriere?

Sie gilt als Instituion in den Gefilden des deutschen Trash-TVs, jetzt plant sie offenbar eine Zäsur: Melanie Müller, die Gewinnerin der achten Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", beendet ihre TV-Karriere. So zumindest lässt es ein Post auf Instagram vermuten: "Nach all der langen Zeit, habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen....", schreibt die 33-Jährige zu einer Kachelbildcollage, die im Ganzen den Satz "An alle Fans – danke für die tollen Jahre" ergibt.