Natascha Ochsenknecht: "Man wird mich nicht auf Toilette sehen"

Es gab tatsächlich seit mehr als 20 Jahren immer wieder Angebote und Verhandlungen. Aber irgendetwas an den Paketen hat immer nicht gepasst. Durch Corona habe ich sehr viel Fernsehen geschaut und oftmals mit Kopfschütteln verfolgt, was da so alles läuft. Ich dachte mir dann, es wäre an der Zeit, selbst ein Konzept zu erarbeiten. Dieses habe ich meinen Kindern vorgestellt. Dass die Kardashians aufhören und Sky parallel auf der Suche nach einem neuen Reality-Format war, war ein absoluter Glücksgriff.