Widows – Tödliche Witwen: Kritk zum Film heute im ZDF

"Die Show versetzte mich augenblicklich tief hinein in eine kriminelle Welt, in der die Frauen die verletzlichsten, am meisten übersehenen Figuren waren", beschreibt Regisseur Steve McQueen ("12 Years a Slave") seine Erinnerungen an die 80er-TV-Serie "Widows". Auf ihr basiert sein Thriller aus dem Jahr 2018. Ebendiese Frauen finden sich in seiner Kinoversion "Widows – Tödliche Witwen wieder. Das ZDF zeigt den Thriller, der auf deftige Dialoge setzt und Fragen zu Geschlecht, Rassismus und Politik aufwirft, nun im Rahmen seiner "Montagskino"-Reihe erstmals im Free-TV. Valentinstag-Gefühle kommen eher nicht auf, wären hier aber auch komplett fehl am Platz.