"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau" – VOX zeigt 2. Film mit Sean Connery

James Bond (Sean Connery) wird vom britischen Geheimdienst nach Istanbul ins russische Konsulat geschickt, um eine Dechiffriermaschine zu entwenden. Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved

James (Sean Connery) kann es einfach nicht lassen: Mit der schönen Russin Tatjana (Daniela Bianchi) hat der smarte Agent eine Liebesaffäre. Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved

Die Gegner liefern sich gefährliche Verfolgungsjagden: Die Verbrecherorganisation "Phantom" jagt Bond (Sean Connery) und Tatjana (Daniela Bianchi). Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved

Der türkische Kontaktmann Kerim Bey (Pedro Armendáriz, links) hat James Bond (Sean Connery) unterirdische Pläne des russischen Konsulats besorgt. Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved