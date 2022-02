"Ein Mann namens Ove"-Remake mit Tom Hanks: Sony zahlt Rekordsumme

Neuer Rekord bei der Filmmesse European Film Market. Sony Pictures zahlt laut dem US-Branchendienst "Variety" 60 Millionen US-Dollar (rund 53 Mio. Euro) für die weltweiten Rechte an dem neuen Film mit Tom Hanks (65). Um "A Man Called Otto", so der Titel des Films, soll ein regelrechter Bieterkrieg getobt haben.

Der bisherige Rekord bei der Messe, die gerade im Rahmen der Berlinale in der deutschen Hauptstadt stattfindet, lag bei 55 Millionen Dollar (rund 48 Mio. Euro). So viel zahlte Netflix 2021 für den Horrorfilm "The Pale Blue Eye" mit Christian Bale (48), der in diesem Jahr erscheinen soll.