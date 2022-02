Spielt Liam Neeson in der Neuauflage von "Die nackte Kanone" mit?

Vom Actionhelden zum Comedystar? Liam Neeson lässt sich ein Jahr vor seinem 70. Geburtstag womöglich auf einen gewagten Genrewechsel ein ...

Wenn man an die lustigsten Komödien der letzten Jahrzehnte denkt, ist an den "Die nackte Kanone"-Filmen kein Vorbeikommen. Obwohl der Kinostart der ersten Komödie mit Leslie Nielsen bereits 34 Jahre her ist, ist der Einfluss der verrückten Abenteuer auf das Comedyfach bis heute spürbar. Wie "NME" berichtet, nimmt sich nun kein Geringerer als Humorfachmann Seth MacFarlane ("Family Guy", "Ted") dem kultigen Stoff an und arbeitet an einer Neuauflage.

Überraschend ist vor allem ein Name, der für eine der Hauptrollen ins Spiel gebracht wurde: Liam Neeson. "Seth MacFarlane und die Paramount Studios sind an mich herangetreten, um vielleicht die 'Die nackte Kanone'-Filme wieder aufleben zu lassen", verriet der 69-Jährige in der TV-Sendung "People (the TV Show!)".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der Brite hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem als knallharter Actionheld verdingt, etwa in den "Taken"-Filmen oder im Action-Thriller "Honest Thief". "Es wird entweder meine Karriere beenden oder sie in eine andere Richtung lenken", witzelte Neeson über das mögliche neue Engagement.

Mit Seth MacFarlane würde der Schauspieler allerdings auf keinen Unbekannten treffen. Schon in der Komödie "A Million Ways to Die in the West" hatte das Duo 2014 zusammengearbeitet. Auch in MacFarlanes Film "Ted 2" übernahm Liam Neeson 2015 eine Gastrolle.

Zunächst bleibt Liam Neeson dem Action-Genre aber noch treu. In den USA ist er ab 11. Februar im Action-Thriller "Blacklight" im Kino zu sehen. Außerdem verkörpert er im Mystery-Thriller "Memory" (Kinostart: 2022) einen an Alzheimer erkrankten Profikiller. Zum Cast des Films von Martin Campbell gehören auch Monica Bellucci und Guy Pearce.