Das große Promibacken: Faisal Kawusi enttäuscht über SAT.1

Faisal Kawusi sorgte beim "Großen Promibacken" mit einer Botschaft an Afghanistan für den emotionalsten Moment der Staffel. Mit der Art und Weise, wie die Szene geschnitten wurde, war er aber alles andere als einverstanden.

Noch am Mittwochabend hatte Faisal Kawusi mit Tränen in der SAT.1-Show "Das große Promibacken" für große Emotionen gesorgt – in Form einer Botschaft im Zusammenhang mit seiner afghanischen Herkunft. Nun ist der Comedian allerdings stinksauer. Via Instagram machte Kawusi seinem Ärger über die Darstellung des TV-Senders Luft. Kawusi verärgert, dass SAT.1 den Gesang der afghanischen Nationalhymne herausgeschnitten hatte, den Kawusi unmittelbar vor der Bewertung seiner Torte zum Besten gegeben hatte. Einen Clip der Rohfassung hatte der Comedian zuvor via Instagram veröffentlicht.

Kawusi zeigte kein Verständnis dafür, dass man seinen Gesang herausgeschnitten habe, schrieb er in seinem Statement. "Ich bin zutiefst gekränkt, denn das ganze Team hat gespürt, wie viel Schmerz in meinen Worten liegt." Er fühle sich wie ein Künstler, bei dem ein "Teil meines Gemäldes buchstäblich weggeschnitten" wurde. An SAT.1 gerichtet, schrieb Faisal Kawusi weiter: "Leider habt ihr damit dem Ganzen die Seele genommen. Das finde ich richtig scheiße!"

Außerdem erbat er sich eine öffentliche Stellungnahme des Senders. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur teleschau ließ SAT.1 verlauten: "Faisal Kawusi hat in 'Das große Promibacken' mit seiner Afghanistan-Torte und den Erklärungen dazu ein besonderes Statement für seine Heimat gesetzt. Das haben wir ausführlich gezeigt." Allerdings habe man sich entschlossen, das Singen der afghanischen Nationalhymne herauszuschneiden. Weshalb sich SAT.1 zu dem Schritt entschieden hat, führte der Sender nicht aus, versicherte jedoch, man habe die Gründe "Faisal Kawusi sehr ausführlich erklärt".

Kawusi bricht in Tränen aus Bei "Das große Promibacken" war es Kawusis Aufgabe gewesen, das Trendgebäck "Baked Alaska" nachzubacken. Das setzte bei Faisal Kawusi große Emotionen frei, der Comedian gab seiner Kreation den Namen "Iced Afghanistan" und erklärte: "Ich finde, was in Afghanistan in den letzten Monaten geschehen ist, ist untragbar." Der 30-Jährige mit Wurzeln in dem Kriegsgebiet sei sich seiner Verantwortung bewusst, das Leid in seiner Heimat begreifbar zu machen. "Heute kommt mein Herz auf den Tisch", kündigte Kawusi an.

Seine Torte war von den Nationalfarben Afghanistans, schwarz, rot und grün, geprägt. Die Bedeutung erklärte der Comedian folgendermaßen: "Das Schwarz steht für die dunkle Vergangenheit, die das Land durchlebt hat, das Rot steht für das Blut, was vergossen wurde, das Grün steht für eine hoffnungsvolle Zukunft, die heute schwerfällt." Unter Tränen betonte Kawusi, die Torte sei "eine Message für Deutschland, für die ganze Welt und auch für Afghanistan, um zu sagen: Wir haben euch nicht vergessen."

Außerdem erinnerte er sich an seine Kindheit zurück: "Die Menschen, die Gerüche, die Musik waren afghanisch." Er hoffte, "dass sich viele Afghanen darüber freuen werden, dass auch ich nicht vergessen habe, wo ich herkomme und auf wessen Schultern ich stehe – das sind die Schultern meiner Eltern".

Nicht nur mit der emotionalen Botschaft bliebt Faisal Kawusi in Erinnerung, er überzeugte auch als Bäcker. An der Seite von Wochensiegerin Sarah Harrison und Detlef Soost sicherte er sich ein Ticket für das Finale in der kommenden Woche.