"Obi-Wan Kenobi": Disney verkündet Startdatum für Serie

Mit Serien aus dem "Star Wars"-Universum hat Disney+ in den vergangenen Jahren regelmäßig den Nerv seiner Nutzerinnen und Nutzer getroffen. Zunächst wurde "The Mandalorian" zum Start von Disney+ in Deutschland zum Hit, aktuell begeistert "The Book of Boba Fett" Sci-Fi-Fans. Und es geht Schlag auf Schlag weiter: Die lange erwartete Serienadaption der Geschichte von Obi-Wan Kenobi hat nun endlich einen Starttermin. Schon im Mai 2022 geht es los, wenn auch nicht am "Star Wars"-Feiertag am 5. Mai. Doch schon knapp drei Wochen später, am 25. Mai, stehen die Episoden der neuen Produktion bei Disney+ zur Verfügung, wie der Disney-Geschäftsführer Bob Chapek am Mittwoch bekannt gab.