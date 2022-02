Kino-Bilanz 2021: ein schweres Jahr, aber Grund zur Hoffnung

Der meistgesehene Film im Jahr 2021 ist "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig als James Bond. Der Film, der am 30. September 2021 in die Kinos kam, lockte insgesamt 5,9 Millionen Menschen an. Auf Platz zwei folgt mit großem Abstand "Spider Man: No Way Home" mit Tom Holland in der Hauptrolle. Nach seinem Kinostart am 15. Dezember wurden in nur 17 Tagen 2,6 Millionen Ticket verkauft.