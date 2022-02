Oscars 2022: Das sind die Nominierten

Wer holt sich in diesem Jahr einen Oscar? In Los Angeles wurden am Dienstag die Nominierten bekanntgegeben.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles hat bekannt geben, wer sich Hoffnungen auf einen Oscar machen darf. Die Filme "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "West Side Story" und "The Power of the Dog" konkurrieren um den Titel als Bester Film.

Letzterer führt mit insgesamt zwölf Nominierungen das Feld an und verschafft auch Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen. Vor sechs Jahren erhielt der Brite für seine Rolle in "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben" seine erste und bislang einzige Oscar-Nominierung. 2022 könnte Cumberbatch den Goldjungen vielleicht dann endlich mit nach Hause nehmen.

Aus deutscher Sicht sind die Nominierungen eine kleine Enttäuschung: Der Film "Ich bin dein Mensch", der es immerhin in die Vorauswahl für die Kategorie Bester Internationaler Film geschafft hatte, kam nicht unter die fünf Auserwählten. Immerhin: Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer kann sich in der Kategorie Beste Filmmusik für "Dune" Hoffnungen auf seinen zweiten Oscar machen.

Wer sich letztendlich über eine Auszeichnung mit dem Goldjungen freuen darf, das entscheidet sich bei der feierlichen Verleihung der 94. Academy Awards am 27. März 2022.

Die Nominierungen im Überblick Bester Film: "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "West Side Story" "The Power of the Dog"

Beste Regie: Kenneth Branagh ("Belfast"), Hamaguchi Ryusuke ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("The Power of the Dog"), Steven Spielberg ("West Side Story")

Bester Hauptdarsteller: Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick ... Boom!"), Will Smith ("King Richard"), Denzel Washington ("Macbeth")

Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("Frau im Dunkeln"), Penelope Cruz ("Parallele Mütter"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer")

Bester Nebendarsteller: Ciarán Hinds ("Belfast"), Troy Kotsur ("Coda"), Jesse Plemons ("The Power of the Dog"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos"), Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog")

Beste Nebendarstellerin: Jessie Buckley ("Frau im Dunkeln"), Ariana Debose ("West Side Story"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("King Richard")

Bestes Originaldrehbuch: "Belfast", "Don't Look Up", "King Richard", "Licorice Pizza", "Der schlimmste Mensch der Welt"

Bestes adaptiertes Drehbuch: "Coda", "Drive My Car", "Dune", "Frau im Dunkeln", "The Power of the Dog"

Bestes Szenenbild: "Dune", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "Macbeth", "West Side Story"

Bestes Kostümdesign: "Cruella", "Cyrano", "Dune", "Nightmare Alley", "West Side Story"

Bester Ton: "Belfast", "Dune", "Keine Zeit zu sterben", "The Power of the Dog", "West Side Story"

Bester Schnitt: "Don't look up", "Dune" "King Richard", "Tick, Tick ... Boom!", "Power of the Dog"

Beste visuelle Effekte: "Dune", "Free Guy", "Keine Zeit zu sterben", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Spider-Man: No Way Home"

Bestes Make-up: "Der Prinz aus Zamunda 2", "Cruella", "Dune", "The Eyes of Tammy Faye", "House of Gucci"

Bester Song: "Be Alive" ("King Richard"), "Dos Oruguitas" ("Encanto"), "Down to Joy" ("Belfast"), "No Time to Die" ("Keine Zeit zu sterben"), "Somehow you do" ("Four Good Days")

Beste Filmmusik: "Don't Look Up", "Dune", "Encanto", "Parallele Mütter", "The Power of the Dog"

Bester animierter Spielfilm: "Encanto", "Luca", "Die Mitchells gegen die Maschinen", "Raya und der letzte Drache"

Bester Kurzfilm: "Ala Kachuu – Take and Run", "The Dress", "The Long Goodbye", "On My Mind" "Please Hold"

Bester animierter Kurzfilm: "Affairs of the Art", "Bestia", "Boxballet", "Robin Robin", "The Windshiled Wiper"

Bester Dokumentarfilm: "Ascension", "Attica", "Flee", "Summer of Soul (... Or, When the Revolution Could Not Be Televised)", "Writing with Fire"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "Audible", "Lead me Home", "The Queen of Basketball", "Three Songs for Benazir", "When we were Bullies"

Bester fremdsprachiger Film: "Drive my Car" (Japan), "Flee" (Dänemark), "The Hand of God" (Italien), "Luana: A Yak in the Classroom" (Butan), "Der schlimmste Mensch der Welt" (Norwegen)