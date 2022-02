"Undercover Boss": Wein-Unternehmer hilft bei der Ernte

Der Vorstandsvorsitzende des Badischen Winzerkellers packt in einer neuen Folge von "Undercover Boss" bei der Ernte mit an. Seine Tarnung: ein "Sesamstraßen"-Pulli.

Seit über zehn Jahren schickt RTL Unternehmenschefs als "Undercover Boss" auf geheime Mission in die Tiefen ihrer eigenen Firma. Auch wenn die Quoten des von der gleichnamigen britischen Sendung abgeschauten Infotainment-Formats schwanken: Die Mixtur aus Verkleidungsspaß und Einblick in Unternehmensstrukturen ist ebenso reizvoll wie unterhaltend. Nun endet die 14. Staffel, wobei "Staffel" immer etwas übertrieben war: In der dritten und finalen Folge wird mit André Weltz der Vorstandsvorsitzende des Badischen Winzerkellers zum "Undercover Boss".

Erst 2021 hat Weltz das Unternehmen, eine der größten Weinerzeugergemeinschaften Deutschlands, übernommen. Und das in Zeiten der Krise: Aufgrund von Corona-Pandemie und Klimawandel blicken die Winzerinnen und Winzer vor allem finanziell einer unsicheren Zukunft entgegen. Wie kann man dem begegnen, was kann besser gemacht werden? Weltz schleicht sich getarnt ein, um Optimierungspotenzial zu finden. Vom seriösen Macher wird Weltz zum bunt gekleideten Stefan in "Sesamstraßen"-Pulli. Als angeblicher "TV-Show-Kandidat" hilft er bei der Weinlese, der Weinproduktion und in der Gastronomie aus.