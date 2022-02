Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein: Kritik zum ZDF-Film

Ein siebenjähriger Junge wird getötet und im Darknet treibt ein Perverser sein Unwesen. Der neue Film aus der Reihe "Unter anderen Umständen" ist harter Tobak.

Nach diesem Film muss man erstmal an die frische Luft. Erst ein totes Kind, später eine tote Oma. Anderthalb Stunden schlechtes Wetter, grauer Himmel. Und dann auch noch eine dauerbesorgte, bis zum Zerreißen gespannte Natalia Wörner als Kommissarin Jana Winter. Kurzum: "Mutterseelenallein", Film Nummer 19 der ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen", ist ziemlich harter Tobak. Der Film von Judith Kennel (Regie) und Zora Holt (Buch) spielt zwar in einem Feriendorf an der Ostsee, Urlaubsstimmung kommt hier allerdings keine auf.

Es beginnt mit dem Verschwinden des siebenjährigen Jimmy. "Nicht alleine ans Meer gehen", hatte ihm sein Vater Christian Russ (Stephan Grossmann) noch eingebläut, "und vor allem nicht so nah an die Dünen". Als Jimmy am Abend dann nicht mehr nach Hause kommt, deutet alles darauf hin, dass der Junge ertrunken ist. Sein Vater aber glaubt an eine Entführung. Also rückt Jana Winter mit ihren Kollegen Matthias Hamm (Ralph Herforth) und Arne Brauner (Martin Brambach) aus Flensburg an. Ins Visier gerät bald ein Nachbar (Michael Wittenborn), der offenbar eine perverse Vorliebe für kleine Jungs hat.

Als dann aber die Leiche des kleinen Jimmy entdeckt wird, nimmt der Fall eine andere Wendung. Denn der Täter hat die Ermordung des Jungen offenbar live im Internet gestreamt. Jimmy, so glaubt Jana Winter, musste "wegen Klicks" sterben: Der Mörder, so ihre furchtbare Vermutung, tötet nur, um sich in den dunkelsten Ecken des Netzes für seine Taten feiern zu lassen. Und so einer hört nach einem Mord nicht auf.

Um dem Mann das Handwerk zu legen, bedarf es neuer Ermittlungsmethoden. Also nimmt die IT-Spezialistin Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) übers Darknet Kontakt zu dem Täter auf. Dessen Sucht nach Aufmerksamkeit, so ihre Hoffnung, könnte ihn schließlich in die Arme der Polizei treiben. Doch das Spiel, das Sörensen mit dem Täter spielt, gerät außer Kontrolle. Und am Ende gerät nicht nur Jana Winter ins Visier des Online-Psychopathen, sondern auch ihr Sohn ...

