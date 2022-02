Quiz ohne Grenzen: die Promi-Kandidaten heute – 5. Februar

Acht Stars treten zum Wissens-Länderkampf an. Für Deutschland ist Henning Baum am Start, für Italien ein echter Weltstar.

In der neuen Ausgabe des Jörg-Pilawa-Klassikers "Quiz ohne Grenzen" geht es wieder hoch her. Die am Mehrkampf beteiligten acht Promis, die acht europäische Länder repräsentieren sollen, werden sich gewiss nicht nur artig und zurückhaltend begegnen – schließlich geht's hier um etwas! Also wird (mit viel Augenzwinkern) gezankt und wenig gegönnt. Besonders unter Druck scheint der deutsche Kandidat zu stehen: Henning Baum. Aber wer soll diesen Kerl schon schlagen, will man meinen.