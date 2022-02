The Voice Kids 2022: Starttermin steht fest – Lena zurück in der Jury

Lena Meyer-Landrut ist zurück: Die Sängerin wird 2022 wieder in der Jury der Casting-Show "The Voice Kids" sitzen. Das Format geht bereits in seine zehnte Staffel.

Los geht es mit den neuen Folgen am 4. März 2022. Dann läuft die Show immer freitags um 20.15 Uhr bei SAT.1. "'The Voice Kids' gehört zu meinem Leben einfach dazu", sagt Lena Meyer-Landrut über ihr Comeback. Gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo wird sie die Talente bewerten und coachen.

Mike Singer (heute 22) legte damals mit 13 Jahren in der ersten Staffel den Grundstein seiner Musikkarriere. Chiara Castelli (Staffel 2, damals 14) ist heute mit 21 eine erfolgreiche Sängerin und Social-Media-Star. Die 18-jährige Leonie Greiner "Loi" (Staffel 5, damals 13) sang bereits den Titelsong für den Kinofilm "Ostwind", Iggi Kelly (heute 18) veröffentlichte nach seinem Auftritt bei "The Voice Kids" in Staffel 5 mehrere Singles und Benicio Bryant (17, damals 13) schaffte es mit seiner Stimme nach seinem Auftritt bei #VoiceKids in Deutschland zudem bis ins Finale von "America's Got Talent".