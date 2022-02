Bachelor 2022, Folge 2: Zwei Kandidatinnen verlassen Dominik freiwillig

Nach dem Kennenlernen bittet der "Bachelor" zu den ersten Dates. Gleich das erste Rendezvous findet er "besser als Sex", doch es gibt auch schlechte Nachrichten für Dominik.

Die neue "Bachelor"-Staffel geht nach der ersten Nacht der Rosen mit dem ersten Einzeldate weiter. Dominik lädt Jana-Maria ein. Schon beim ersten Treffen der beiden glaubten wir, eine gewisse Schockverliebtheit bei Dominik festgestellt zu haben. Weil das hier immer noch eine TV-Show ist, geht es beim ersten Date nicht ins Kino, sondern zum Fallschirmspringen. "Sollen wir nicht lieber was anderes machen?", fragt Jana-Maria. In der Tat: Was daran romantisch sein soll, beim ersten Date an einen (anderen) Mann getackert aus einem Flugzeug zu springen, muss uns RTL auch mal erklären.

Dominik sieht das aber anders, er ist nach seinem Tandemsprung hin und weg. "Better than sex", fand der "Bachelor" das Abenteuer. Damit ist das Date aber noch nicht vorbei, gemeinsam geht es für die beiden zum Strand und dann zum Abendessen inn eine Villa mit Pool. Als beide sich in ihren Badeklamotten vor dem anderen präsentieren, sprühen die Funken. "Er sah so gut aus ohne T-Shirt", schwärmt Jana-Maria. "Heiliger Bimbam", entfährt es Dominik beim Anblick der Kandidatin. "Heiliger Bimbam" sagt er aber auch, als Jana-Maria ihm verklickert, dass sie vier Kinder möchte. Doch der guten Stimmung tut das keinen Abbruch.

Jana-Maria ist sogar schon so weit, dass sie den "Bachelor" dazu überreden möchte, die Staffel direkt zu beenden, weil er doch schon die Richtige gefunden hat. Dominik schenkt ihr seine Vorab-Rose und informiert dann die Produktion über den Abbruch. Nein, war nur Spaß! Dominik schenkt ihrer seine Vorab-Rose, macht sich dann aber bereit für die ersten Gruppendates der Staffel.

Hochzeitsspiele und zwei freiwillige Ausstiege Von der Kinderplanung geht es nun rückwärts zum Thema Hochzeit: Acht Kandidatinnen müssen in Brautkleidern kleine Wettkämpfe absolvieren. Dabei sticht aus Sicht von Dominik Anna heraus, denn: "Sie ist eine Frau." Ach so. Durch ihren Sieg im Spiel ist es aber Bobette, die etwas Zeit zu zweit mit dem "Bachelor" gewinnt. Wie zuvor Jana-Maria kehrt Bobette am Abend schwärmend in die Kandidatinnen-Villa zurück. Die eifersüchtige Emily lässt ihre Wut am Inhalt des Mixers aus.

Doch ganz so begeistert, wie es den Anschein hat, sind nicht alle Damen vom "Bachelor". Vivian informiert Dominik über ihren Ausstieg. Der Grund: Ihr kleiner Sohn braucht sie zu Hause. Irina verabschiedet sich ebenfalls freiwillig. Zwischen ihr und dem "Bachelor" passe es einfach nicht, meint sie.

In der Nacht der Rosen muss sich Dominik also nur noch zwischen 16 Frauen (Jana-Maria hat ja schon eine Rose) entscheiden. Der "Bachelor" schickt Claudia und Giannina nach Hause. 14 Kandidatinnen bleiben im Rennen um die letzte Rose.

"Der Bachelor" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.