"Die Rivalen – China versus USA" im ZDF: Droht wieder ein kalter Krieg?

Mit China und den USA prallen zwei Supermächte aufeinander. ZDF-Korrespondenten berichten in einer neuen Doku aus den beiden Ländern.

Vor allem durch US-amerikanische Medienberichte spukt seit Monaten immer wieder das Gespenst des Kalten Krieges. Gemeint ist allerdings nicht der historische Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion. Was den Beobachtern Sorge bereitet, ist vielmehr die Auseinandersetzung mit einer neuen Supermacht: China. Denn längst befinden sich Peking und Washington auf einem Konfrontationskurs, der die Welt ebenso stark prägen könnte wie einst der Ost-West-Konflikt.

Die ZDF-Dokumentation "Die Rivalen – China versus USA" beleuchtet den Zusammenprall der Supermächte von beiden Ufern aus. In den USA zeigen die Korrespondenten Elmar Theveßen und Annette Brieger, wie Joe Biden den harten China-Kurs seines Vorgängers fortsetzt und gleichzeitig versucht, sein Land nach dem Chaos der Trump-Jahre zu befrieden. In China hingegen berichten Ulf Röller und Stefanie Schoeneborn von einem Land, das sich als Austragungsort der Olympischen Winterspiele von seiner besten Seite zeigen wollte, das seine Schattenseiten aber nicht verbergen kann.

China im Jahr 2022, das ist ein Land, das vor Kraft kaum laufen kann. Seit Staats- und Parteichef Xi Jinping die Zügel immer fester anzieht, träumt man in Peking wieder von alter Größe und davon, die Schmach der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dem neuen Selbstbewusstsein kann auch die Corona-Pandemie, die ja in China ihren Ursprung nahm, nichts anhaben. Die Wirtschaft wächst weiter, ebenso der Nationalismus. Auf der Strecke bleiben die Menschenrechte – siehe Xinjiang und Hongkong. Projekte wie die Neue Seidenstraße sollen China eng mit der Welt verzahnen, auch wenn manch einer hinter den hochtrabenden Milliarden-Plänen eine neue Form der Imperialismus wittert.

Die USA hingegen sind mehr als ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol eine gespaltene Nation. Rund 40 Prozent der Amerikaner glauben noch immer, dass Joe Biden die Wahl gestohlen habe. Einig sind sich Republikaner und Demokraten nur in ihrer harten Haltung gegenüber Peking. Denn auch Biden wirft der chinesischen Führung vor, mit unfairen Mitteln zu spielen. Den Handelskrieg, den Donald Trump begann, setzt seine Regierung fort. Gleichzeitig versucht man zwischen New York und Los Angeles, den Anschluss nicht zu verlieren: Auch im 21. Jahrhundert sollen die USA die Nummer eins bleiben bei technologischen Entwicklungen, bei Forschung und Wissenschaft. Davon unbeeindruckt, läuft China voraus.

Für ihren Film sprachen die vier ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten mit Verantwortlichen und Entscheidungsträgern in beiden Ländern. In China ist es nicht immer leicht, zu heiklen Themen zu recherchieren. Dennoch gelang es Stefanie Schoeneborn und Ulf Röller, "an Orte zu reisen und mit Menschen zu reden, die eigentlich niemand sehen und hören soll", wie das ZDF ankündigt.