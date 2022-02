7 Tage, 7 Köpfe: Das sind die Teilnehmer beim Comeback auf RTL

"7 Tage, 7 Köpfe" feiert am 3. Februar bei RTL ein Comeback. Nun stehen Guido Cantz' Gäste in der ersten Folge fest.

Ein weiteres Kultformat kehrt zurück ins deutsche Fernsehen: Am Donnerstag, 3. Februar, um 22.15 Uhr, feiert das beliebte Comedy-Format "7 Tage, 7 Köpfe" seine Wiederauferstehung bei RTL. Zwei Tage vor Start gab der Sender nun die Gästeliste der ersten Folge bekannt. Unter Moderation von Guido Cantz werden demnach Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar, Mirja Boes und Bernd Stelter die Köpfe zusammenstecken, um über die wichtigsten Themen der Woche zu diskutieren. Einen Tag vor dem Start der Olympischen Spiele dürfte kein Themenmangel bestehen. Wer in den darauffolgenden Sendungen (ab Samstag, 12. Februar, wöchentlich um 23 Uhr, bei RTL) am Talkpult Platz nehmen wird, ist noch nicht bekannt.

"7 Tage, 7 Köpfe" wurde zwischen 1996 und 2005 ausgestrahlt. Unter der Moderation von Jochen Busse waren unter anderem Gaby Köster, Hellmuth Karasek, Karl Dall, Milena Preradovic, Bärbel Schäfer und Mike Krüger zu Gast. Ob der ein oder die andere auch in der Neuauflage einen Besuch abstatten wird, wollte Cantz im Vorfeld nicht verraten: "Nichts ist unmöglich. Vielleicht kommt Jochen Busse in eine Sendung, wenn er Zeit hat, oder auch Bernd Stelter, Gaby Köster, Mike Krüger und Kalle Pohl. Da sind wir ganz offen und ich persönlich fände das sehr schön, wenn von diesen '7 Tage, 7 Köpfe'-Legenden der ein oder andere, vielleicht auch regelmäßig, bei uns zu Gast ist."

Cantz war in den vergangenen Jahren vor allem in den öffentlich-rechtlichen Programmen der ARD zu sehen: Unter anderem moderierte der 50-Jährige zwölf Jahre lang die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. 2022 wird Barbara Schönebeger dort in seine Fußstapfen treten. Zuletzt war Cantz zusammen mit Johannes B. Kerner und Günther Jauch in der RTL-Quizsendung "Der Gipfel der Quizgiganten" unter der Moderation von Palina Rojinski zu sehen.