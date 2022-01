10 Jahre Shopping Queen: Zum Jubiläum geht es nach Antalya

Seit nunmehr zehn Jahren kürt Guido Maria Kretschmer Woche für Woche seine "Shopping Queen". Eine Woche lang wird auf VOX Jubiläum gefeiert.

Kleine Sendung, große Wirkung: Man hört von Frauen, die es nicht fassen können, dass sich ihre Männer plötzlich für Mode interessieren – "Shopping Queen" bei VOX macht's möglich. Männer, Frauen und natürlich die Fernsehmacher, die für die Vermarktung ihrer Werbezeiten Sorge tragen: Alle sind noch immer hingerissen von Guido Maria Kretschmer, dem 56-jährigen Modedesigner, der als Juror einer an sich drögen Veranstaltung (jede Woche stellen sich in wechselnden deutschen Städten fünf Kandidatinnen für 500 Euro unter Zeitdruck ein individuelles Outfit für einen bestimmten Anlass oder ein vorgegebenes Motto zusammen) mit seinen charmant-despektierlichen Kommentaren das gewisse Etwas gibt.

Jetzt feiert das Reality-Format, das den Modedesigner beinahe im Handumdrehen zum TV-Star gemacht hat, Jubiläum. Am Montag, 31. Januar, geht es nach zehn Jahren auf Sendung, also nach insgesamt 2.081 Folgen und 94.686 Sendeminuten, in eine durchaus spektakuläre Jubiläumswoche – wie immer ab 15 Uhr.

Für Kretschmer und die Kandidatinnen geht es in die Türkei – und damit zurück zu den Wurzeln. Wie einst in der ersten Folge am 30. Januar 2012 wird in Antalya geshoppt. "Eine wunderbare Idee, unsere Jubiläums-Kandidatinnen als Geschenk in den Urlaub zu schicken", befindet der Gastgeber. Das Motto passt natürlich zum Urlaubsflair: "Finde das perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail an der Türkischen Riviera!"

Mit dabei sind: Dana (26, aus Witten, Assistentin in der Immobilienverwaltung), Melanie (34, aus Uelzen, Fotografin), Manuela (58, aus Nideggen, Rentnerin), Kemi (38, aus dem Elsass, Künstlerin) und Hannah (26, aus Stuttgart, Studentin). Als besondere Überraschung warten in der Jubiläumswoche prominente Shoppingbegleitungen auf die Kandidatinnen. Wer genau das im jeweiligen Fall sein wird, erfahren sie erst an ihrem Shopping-Tag selbst.

"Die Promis haben türkische Wurzeln, sprechen Türkisch und helfen bei der Kommunikation in der Landessprache", lässt VOX wissen. Schauspieler Timur Ülker mischt ebenso mit wie Comedienne Meltem Kaptan. Außerdem dabei: Schauspielerin und Moderatorin Funda Vanroy, YouTuberin Saliha "Sally" Özcan und Schauspielerin Wilma Elles. Während die Tageskandidatin shoppt, schauen sich die Konkurrentinnen ihre Homestory und ihren Kleiderschrank entspannt in Liegen am Pool oder im Hotelgarten an, heißt es seitens des Senders. "Außerdem sind sie am Strand, schwimmen im Meer, fahren Banana Boat und unternehmen einen Ausflug zu einem Wasserfall." Und so was im nasskalten deutschen Winter!

Alles steht und fällt mit Guido Maria Kretschmer Man muss nicht lange suchen, wenn man den Erfolg des Dauerbrennerformats analysieren will: "Shopping Queen", das ist Guido Maria Kretschmer – "character driven entertainment" in Reinkultur. Ob er nun einer Kandidatin die "Problemzonen im Kopf" attestiert, über eine andere sagt, sie sähe in ihrem Kleid aus, "wie ein Kindergartenkind, das nicht abgeholt wurde", oder sich auch nur mal über besondere figürliche Merkmale auslässt ("Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Bluse halten"): Kretschmer lässt in der Sendereihe so manche kleine Frechheit vom Stapel, aber niemand nimmt es ihm krumm.

Warum? Weil er's kann. Erstens ist der Mann vom Fach und selbst absolut stilsicher. Zweitens scheint er mit dem Herzen zu sprechen, seine Leidensmiene ist angesichts mancher fürwahr unerträglichen Modesünde jederzeit aufrichtig. Und drittens ist er schwul und damit in einer solchen Styling-Doku über jeden Machismoverdacht erhaben.

"Mode ist die Haut der Seele", philosophierte der Designer bereits im Interview anlässlich der 1.000. Sendung. "Für mich ist es nicht die Mode alleine, die mich fasziniert, es sind auch die Menschen. Ich mag Mode, sobald ein Mensch darin steckt. Ein Kleid wird erst durch einen Menschen zum Leben erweckt." Seine Aufgabe bei "Shopping Queen" sei es, "mit einem Profi-Blick als Modedesigner die Damen zu beurteilen und zu begleiten", erklärt der Modeschöpfer. Er verstehe sich als Partner "und manchmal auch als textile Instanz, um einen Look beurteilen zu können".

Den Erfolg der Sendung, die manchmal völlig unerwartet "irre Quoten" einfahre, analysiert er in seiner Guido-typischen Draufsicht: "Die Leute haben einfach Lust drauf. Es ist eben auch Unterhaltung, und ich will, dass alle eine gute Zeit haben." Kretschmer sagt: "Ich bin hier zu Hause. Ich mag das Format."

Fans sprechen Guido auf der Straße an Ihn selbst habe die Sendung (immer werktags, 15 Uhr, Samstagnachmittag laufen die Wiederholungen) zwar nicht verändert, beteuert Kretschmer, doch die Auswirkungen auf sein Privatleben seien durchaus tiefgreifend. "Ich konnte früher unerkannt über die Straße spazieren. Das geht jetzt nicht mehr. Es ist schon eine Art Prominenz." Er sei "Gott sei Dank als Kind schon immer gedrückt und sehr viel geküsst worden. Ich mag Menschen, ob alt oder jung."

Vor allem "die Fan-Liebe auf der Straße" beeindrucke ihn. "Die Leute fragen immer: 'Guido, schmeckt das gut?' oder 'Willst du das haben?'. Die Menschen nehmen mich als eine Instanz wahr und glauben mir." Kretschmer betont, er finde das gut – "weil ich nur Gutes im Schilde führe und ehrlich antworte". Er sei "immer der gleiche Guido mit meinem Blick auf die Welt geblieben", versichert der Sympathieträger.

Keine Frage, Kretschmer (2013 erschien sein erstes Buch: "Anziehungskraft – Stil kennt keine Größe", 2014 folgte "Eine Bluse macht noch keinen Sommer: Geschichten aus dem Kleiderschrank", 2018 veröffentlichte er unter dem Titel "Das rote Kleid" sogar einen Roman) gehört auf die große Bühne. Längst erkannt und geschehen: Bei RTL saß er schon in der "Supertalent"-Jury neben Dieter Bohlen, er tobte sich in der Umstyling-Reihe "Hotter Than My Daughter" aus und suchte in einer eigenen RTL-Castingshow "Deutschlands schönste Frau".

Dass das Ganze manchmal auch seltsame Blüten treibt, passt nur ins Bild. Bei VOX moderierte Kretschmer zeitweise einen Nähwettbewerb namens "Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?", er versuchte sich zudem auch schon als Gastgeber einer Talkshow: "Fremde Freunde – Die unerwartete Begegnung".

Menschen, die sich bis dato fremd waren und übers Plaudern warm miteinander werden und bestenfalls zu einer Tiefe gelangen, die den Zuschauer unterhält – im Grunde ist das neben dem Faktor Kretschmer auch ein Teil des Erfolgskonzepts von "Shopping Queen": Begleitet werden, von den sonntäglichen Promi-Ausgaben abgesehen, ganz normale Frauen, die nicht nur Einblicke in ihr Shopping-Verhalten gewähren, sondern den anderen Kandidaten und der Kamera auch die Türen zu ihren Wohnungen und Kleiderschränken öffnen. Das Identifikations- und Lästerpotenzial ist unendlich. Kretschmer versteht seine Sendung als Hommage an die Frauen und an die Mode, und die tiefere Botschaft hinter alldem ist sowieso universell, klar und höchst erquicklich für die Mode-Industrie: Ob jung, ob alt, ob klein, ob groß, ob dick oder dünn – jede Frau ist eine "Shopping Queen"!

Wie sieht die Durchschnitts-Kandidatin aus? Die Durchschnitts-Kandidatin, haben VOX-Statistiker zur 1.000. Folge schon errechnet, ist übrigens 34,3 Jahre alt, wohnt in einer 95 Quadratmeter großen Wohnung, hat Kleidergröße 38, ist 1,68 Meter groß und hat ein monatliches Shopping-Budget von 285 Euro. Über ihre Männer ist indes wenig bekannt, außer, dass die meisten von ihnen inzwischen auch wissen, was eine "Clutch" ist und schon unfallfrei mit Begriffen wie "Eye-Catcher", "Boyfriend-Jeans", "Ethno-Style" oder eben "It-Piece" jonglieren können ... Männer bei "Shopping Queen"? – Shopping Kings kamen bislang höchst selten vor. "Da brauch man gar nicht drumherum zu gendern: Bei uns wollen Frauen unter sich sein", räumt Guido Maria Kretschmer ein.

Keine Frage, der Mann liebt die Frauen – und doch ist diese Feststellung viel zu kurz gegriffen. "Ich will Realität", holt der 56-Jährige selber aus: "Ich mag meine Mama, meine Schwester, meine Freundinnen, meine Nachbarin und die Generaldirektorin genau wie die Frau Meier, die meine Brötchen einpackt. Sie alle wollen im richtigen Moment das Richtige tragen und gut aussehen, das ist für mich ein Lebensgefühl." Und dann lässt er wieder so einen Satz vom Stapel, der für sich genommen schon alles über den Ansatz seines Erfolgsformats aussagt: "Wenn man Mode nicht empathisch erlebt, geht das gegen den Menschen!"