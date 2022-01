"Dschungelcamp"-Eklat um Eric Stehfest: Das sagt seine Frau Edith

Eric Stehfest verweigert aus Groll gegen die anderen Kandidaten die Dschungelprüfung – ein absolutes Novum. Wie seine Frau mit der Situation umgeht, hat Edith Stehfest nun verraten.

"Wenn ihr essen wollt, dann schickt mich nicht mehr in eine Prüfung!" Klare Ansage von Eric Stehfest bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL). Der Dschungelcamper verweigerte sich komplett in der Prüfung, sein Ego-Trip eskalierte vollends. Er sei, nach eigener Aussage, der einzige im Lager, der "echt" sei, alle anderen: nur Fake. "Ich bin pur. Ich bin hier mit wahrhaften Geschichten, da ist nix erfunden." Also musste ein Plan her, um all die unehrlichen Mitstreiter abzustrafen. Der lautete: kein Essen gewinnen. "Ich habe hier schon seit vielen Prüfungen kein Essen gegessen, was die anderen gewonnen haben", tönt Eric. "Ich will keine Bringschuld haben gegenüber Leuten, die mich nicht leiden können."

Was seine Frau, Edith Stehfest, von dem Verhalten ihres Gatten hält, teilte sie mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in der anschließenden RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach". "Also erstmal macht mich der Mann mal wieder fertig, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet hatte", so die 27-Jährige. Doch das soll keine Kritik sein – im Gegenteil. "Es ist so ein Badboy-Charakter, den ich sehr an ihm liebe." Diese Konsequenz zeuge ihrer Meinung nach von Stärke. "Er nimmt es in Kauf, dass er jetzt von ganz vielen gehasst wird aufgrund dieser wirklich sehr strikten Entscheidung von ihm. Aber er zieht durch, er nimmt kein Essen an." Edith Stehfest ist sich sicher, dass Eric diesen Weg nur wählte, weil er keinen anderen mehr gesehen hat.

Edith Stehfest ist stolz auf ihren Mann: "Rückgrat bewiesen" Doch musste es gleich die Holzhammermethode à la Stehfest sein? "Mir würde jetzt auf die Schnelle kein anderer Weg einfallen", grübelte seine Frau nach. Es sei ihm wohl sehr wichtig gewesen, auf Dinge aufmerksam zu machen, die im Camp falsch laufen. "Er hat so krass Rückgrat bewiesen, darauf bin ich schon stolz", sagte die Gattin, die dann noch eine Analyse des Gemütszustands ihres Mannes folgen lässt.

"Ich glaube, er hat ein bisschen Angst, ein paar Emotionen, die da noch mit drunter sind, rauszulassen. Er hat extrem viel Hass erfahren im letzten Jahr, weil ihm ganz viele Leute nicht glauben, was er erfahren hat. Und ich glaube, diesen Hass, den spüren wir gerade, weil er sich nicht traut, zu sagen, was für Themen gerade im Dschungel hochkommen, was er sieht, was er fühlt, woran er denkt." Genau deshalb schalte er nun auf Angriff. Dass nun der Zeitpunkt eines freiwilligen Ausstiegs von Eric gekommen ist, daran glaubt Edith allerdings nicht. "Das ist jetzt gerade sein Weg, er hat jetzt diesen Weg eingeschlagen und ich glaube, er wird den jetzt auch weiter durchziehen."