Agatha Christies Hjerson – Kritik: ZDF-Reihe macht Lust auf mehr

Was also will die Fernsehmacherin von dem Mordermittler, der sich bereits vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat? "True Crime", erklärt Klara. Sie ist es leid, Kuppelshows zu produzieren. Nun soll Hjerson Host und somit Zugpferd ihrer neuen Sendung werden und sie aus ihrem ungeliebten Job befreien. Der einstige Kommissar allerdings zeigt sich wenig begeistert von der Idee – schließlich ist er sich der Nachteile eines Lebens im Rampenlicht schmerzlich bewusst.

Als jedoch an Bord der Fähre die junge Reporterin Aida (Alida Morberg) erdrosselt aufgefunden wird, wendet sich das Blatt: Der Spürsinn des Profilers ist geweckt. Wer hat die Journalistin getötet? Infrage kommt so mancher Passagier: ihr enttäuschter Ex-Liebhaber, ihre neidische Kollegin, aber auch jener junge Herr, der nur wenige Stunden vor dem Verbrechen einen Korb von der schönen Aida kassiert hat.

Nun also hat das ZDF in deutsch-schwedischer Co-Produktion mit BR•F, TV4/C MORE, Agatha Christie Ltd. und Nadcon Film erstmalig die Geschichten des spleenigen Mordermittlers adaptiert. Das Ergebnis: vier knapp anderthalbstündige, herzerwärmende Fernsehfilme, die Lust auf mehr machen. Die Figuren – allen voran Hjerson selbst, der seinem Darsteller, dem schwedischen Komiker Johan Rheborg, wie auf den Leib geschneidert scheint – sind so liebenswert wie ulkig, ohne jemals albern oder unglaubwürdig zu wirken.