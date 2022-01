Boykottaufrufe gegen Keanu Reeves in China

Weil er bei einem Konzert für Tibet auftreten will, häufen sich in China Boykottaufrufe gegen Keanu Reeves. Droht dem Schauspieler nun ein Schicksal wie Richard Gere und Brad Pitt?

Reeves soll am 3. März 2022 beim 35. Benefizkonzert für das Tibet House US auftreten, neben Größen wie Patti Smith (75) und Philip Glass (84). Das Tibet House setzt sich für die Erhaltung der Kultur Tibets ein, dessen Unabhängigkeitsbestrebungen China bekämpft.

Auch gegen Reeves' neuen Film "Matrix: Resurrections", der in China ohnehin floppte, kam es zu Boykottaufrufen. In der Vergangenheit wurden bereits Hollywood-Stars von chinesischen Medien verbannt. Entweder weil sie sich wie Richard Gere (72) pro Tibet äußerten oder wie Brad Pitt (58) in "Sieben Jahre in Tibet" in Filmen auftreten, die den historischen Konflikt behandeln.