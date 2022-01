"Kölner Treff": Bettina Böttinger fällt wegen Corona aus

Weil TV-Autor und Moderator Micky Beisenherz (44) sich momentan im Ausland aufhalte, werde am Freitag ab 22:00 Uhr mit der Schauspielerin Elena Uhlig (46) und Moderator Sven Plöger (54) eine prominente Vertretung beim "Kölner Treff" im WDR einspringen. Sowohl Uhlig als auch Plöger waren zuvor bereits mehrfach selbst zu Gast in dem Format "und nehmen die Herausforderung an, durch eine spannende Talkrunde zu führen", heißt es in einer Mitteilung.