Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi rastet aus – Ranger kotzt

Die Promis im "Dschungelcamp" halten sich nicht an die Regeln - und das hat Konsequenzen. Anouschka Renzi verliert völlig die Nerven. Tara Tabitha verliert "nur" einen Zahn. Lesen Sie hier die Zusammenfassung zur sechsten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Wegen einer ganzen Reihe von Regelverstößen (85!) müssen die Promis jeder einen ihrer Luxusgegenstände abgeben. Doch Anouschka Renzi spielt ein falsches Spiel. Statt der kompletten Dose mit Ohrstöpseln hat sie zwei für sich behalten. RTL lässt sich aber nicht an der Nase herumführen. Als auch die fehlenden Ohrstöpsel doch noch konfisziert werden, rastet Anouschka völlig aus - und hat Tina Ruland unter Verdacht. "Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!", schimpft sie, bevor sie sich Tina vornimmt: "Brav, Tina. Da hast du gehorcht, ne?! Du kommst doch nicht umsonst und fragst, ob ich alle abgegeben habe." Tina hatte vor dem Auffliegen der Schummelei bei Anouschka nachgefragt, ob sie alle ihre Stöpsel hergegeben hat.

Später bittet Anouschka sehr halbherzig um Entschuldigung. Tina nimmt die Entschuldigung aber nicht an. Ihrer Meinung nach ist Anouschka verbittert und sieht immer nur das Schlechte im Menschen. Anouschka findet Tinas Verhalten "widerlich". Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Eric Stehfests Telefon muss kaputt sein. Er ist nämlich ins "Dschungelcamp" gezogen, um über das Fernsehen Kontakt zu seiner Mutter zu suchen. "Ich möchte ihr einfach ein Signal senden, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir wieder zueinander finden", erklärt er Tina. "Das Verhältnis zu meiner Mama ist beschädigt, weil wir Sachen erlebt haben, die nicht so einfach zu verdauen waren. Meine Frau wurde im Alter von 17 Jahren unter dem Einfluss von K.o.-Tropfen vergewaltigt. Das bringt einfach auch viel Zorn und Hass. Da gab es eine sehr heftige Aussprache mit meiner Mama und da habe ich sie sehr verletzt. Seitdem ist Stille. Ich will mich einfach entschuldigen, dass ich die Liebe von ihr zu mir angezweifelt habe. Ich habe jetzt erst schätzen gelernt, was es bedeutet, eine Mama zu haben." Ach Eric... *schluchz*