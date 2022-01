Elton John hat Corona – Konzerte abgesagt

Elton John (74) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das hat der britische Sänger in einer Instagram-Story erklärt . "Hallo zusammen, wollte eine Nachricht schicken, um euch wissen zu lassen, dass ich an Covid-19 erkrankt bin und deshalb meine Shows in Dallas verschieben musste", schreibt der 74-Jährige.

"Glücklicherweise bin ich durchgeimpft und geboostert und meine Symptome sind milde", schreibt der Star weiter. Er erwarte, dass er am Wochenende im US-Bundesstaat Arkansas wieder auftreten könne. Laut Terminplan steht am 29. Januar ein Konzert in der Stadt North Little Rock an. Zuletzt bedankt sich der Sänger für die Unterstützung seiner Fans. Er könne es kaum erwarten, sie alle bald wieder zu sehen.