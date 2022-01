ARD-Vorsitzende sieht "neue Dimension der Aggressivität gegenüber Medien"

"Es gibt eine neue Dimension der Aggressivität gegenüber Medien", beschrieb Schlesinger die Lage: "Was ich bisweilen an Bildern sehe und an Parolen höre, ist unerträglich." Unter den Opfern derartiger Angriffe befinden sich oftmals auch Angestellte der ARD: "Die Fälle häufen sich, immer wieder kommt es nicht nur zu verbalen Attacken." Die 60-Jährige fuhr fort: "Für die Redaktionen heißt das, dass sie sich und die Reporterinnen und Reporter intensiv vorbereiten und die jeweilige Bedrohungslage einschätzen müssen. Am wichtigsten ist und bleibt, dass sie unbeschadet bleiben. Und dennoch: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Uns ist es wichtig, präsent zu sein, Journalisten in der Region zu haben, die durch die Lande fahren, Menschen begegnen, ihnen zuhören und natürlich über das, was wichtig ist, berichten."