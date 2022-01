Meat Loafs Ehefrau äußert sich nach seinem Tod: "Er war meine Welt"

Am 20. Januar 2022 starb Meat Loaf mit 74 Jahren. Bis zu seinem Tod in einem Krankenhaus in Nashville war seine Frau Deborah Gillespie an seiner Seite. Gegenüber dem "People"-Magazin hat Gillespie nun erstmals über ihren Verlust gesprochen - und über die große Liebe zu dem Sänger, der 1977 mit "Bat Out Of Hell" seinen Durchbruch feierte.