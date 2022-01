ARD-Doku "Wie Gott uns schuf": Hajo Seppelt berichtet über Diskrimierung in der Kirche

Hajo Seppelt ist vor allem durch seinen Enthüllungsjournalismus im Bereich Doping bekannt. In einer neuen ARD-Doku widemt er sich einem ganz anderen Thema: die Diskriminierungspraxis der Katholischen Kirche bei Fragen der sexuellen Orientierung.

Hajo Seppelt ist ein Mann, für den es den Institutionen wie die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss. Seit Jahren deckt er unerschrocken Manipulationen im internationalen Sportzirkus und illegale Doping-Praktiken auf. Mit ganz anderen Mächtigen legt er sich dagegen in der neuen Dokumentation "Die Story im Ersten: Wie Gott uns schuf" an. Der brisante Beitrag, für den er lange recherchierte und den er zusammen mit Katharina Kühn, Marc Rosenthal und Peter Wozny anfertigte, wurde vom rbb für den Einsatz im Ersten gedreht. Es geht um Machtmissbrauch in der katholischen Kirche.