Dschungelcamp 2022 - Tag 2: Janina Youssefia hat Zickenfieber, Harald Glööckler weint

Schon im zweiten Tag fahren die Promi-Kandidaten die ganz großen Geschütze auf: Janina Youssefian zickt nach einem Zeckenbiss, Anouschka Renzi nimmt all ihren Mut zusammen und am Ende dreht sich doch fast alles um Harald Glööckler.

Nervensäge des Tages

Janina Youssefian. Na gut, zugegebermaßen ist ihr dem Zeckenfieber geschuldeter Tobsuchtsanfall eher unterhaltsam als nervig, aber wir können ja nicht schon wieder Anouschka Renzi wählen. Als Filip Pavlovic um einen Bettentausch bittet, weil er keinen Bock mehr auf seine Hängematte hat, bekommt er von Janina eine klare Ansage. Wegen eines Zeckenbisses sehe sie sich dazu derzeit nicht in der Lage. "Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Geh mir nicht auf den Sender!" Als Filip ihr daraufhin die Teamfähigkeit abspricht, heult sich Janina bei Harald Glööckler aus. Später wird es richtig laut. "Alter, ich habe gerade Zeckenfieber. Warum geht das nicht in dein Spatzenhirn rein?", brüllt Janina Filip an. Der kontert in gleicher Lautstärke: "Spatzenhirn lasse ich mich nicht nennen!" Demonstrativ hält sich Janina die Ohren zu: "Ich fühle mich wie im Kindergarten, ey!"