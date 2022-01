Dschungelcamp 2022 – Linda Nobat: Woher kennt man die Kandidatin?

"Bachelor" Niko Griesert hatte kurz vor dem Finale keine Rose mehr für sie, nun sieht sich Linda Nobat in der südafrikanischen Flora um. Vor der Fauna hat sie vor dem "Dschungelcamp" großen Respekt.

Am 21. Januar geht es wieder los: Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht an. Dieses Jahr allerdings mit einer Besonderheit: Die Show wird nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern in der Nähe des National Krueger Parks in Südafrika. Abgesehen davon bleibt alles beim Alten mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in der Moderation. Sogar Zuschauerliebling Dr. Bob wurde extra eingeflogen.

Die Kandidaten stehen schon in den Startlöchern. Unter ihnen die einstige "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat. Was Sie über die 26-Jährige aus Hanau wissen sollten, erfahren sie in unserem Porträt:

Bekannt wurde die am 19. Januar 1995 in Hanau geborene Studentin durch ihre Teilnahme an der Dating Show "Der Bachelor" 2021, wo sie um das Herz von Rosenkavalier Nico Griesert kämpfte. Mit ihrer sehr direkten und offenen Art schaffte sie es unter die Top 4, musste aber schlussendlich in Folge 8 die Show verlassen. In der Sendung wurde deutlich, dass Linda sich als Einzelkämpferin sieht. Immer wieder kam es zu kleineren Streitereien mit den anderen Kandidatinnen. Häufig genug beschwerte Linda sich, dass ihr die Chance auf ein Einzeldate mit Nico verwehrt bliebe und drohte damit, die Show zu verlassen.

Klar ist, an Selbstbewusstsein mangelt es der 26- jährigen nicht. In einem Interview mit RTL sagte sie einst: "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen." Seit ihrem 17. Lebensjahr modelt sie und gewann 2018 eine Miss-Wahl in Hessen. In der "Bachelor"-Staffel 2021 gab Linda außerdem an, dass sie Jura studiert. Ob diese Information noch aktuell ist, ist allerdings nicht bekannt. Auch von einem Freund hört man nichts. Im Interview mit dem "Playboy" berichtet sie, dass sie Single sei.

Linda Nobat lässt im "Playboy" alle Hüllen fallen Apropos "Playboy": Es hat schon Tradition, dass sich eine Kanidatin der aktuellen IBES-Staffel für das Männermagazin ablichten lässt. Diesmal ist Linda Nobat diese Kandidatin. In der Februar-Ausgabe posiert sie nackt. Mit ihren Aktaufnahmen möchte Nobat zeigen, "dass Schönheit unabhängig ist von der Hautfarbe". Mit ihren Fotos in dem Magazin möchte sie ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen. Lindas Familie kommt ursprünglich aus Kamerun.