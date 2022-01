Dschungelcamp 2022: Wer ist Manuel Flickinger?

Vom "Prince Charming" kassierte Manuel Flickinger zwar einen Korb, doch immerhin machte seine Teilnahme an der schwulen Datingshow die "Dschungelcamp"-Verantwortlichen auf den 33-Jährigen aufmerksam.

Ab dem 21. Januar geht es wieder los mit Ekel-Prüfungen und lauschigen Gesprächen am Lagerfeuer: Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" beginnt. Dieses Jahr mit einer Besonderheit: Die zwölf prominenten Camp-Bewohner schlagen ihre Zelte nicht wie gewohnt in Australien, sondern Pandemie-bedingt in Südafrika auf.

Vielen Zuschauern noch unbekannt dürfte Kandidat Manuel Flickinger sein. Dem wollen wir Abhilfe schaffen und stellen den "Dschungelcamper" im Folgenden genauer vor.

Manuel Flickinger wurde am 11. Februar 1988 in Landstuhl, Rheinland-Pfalz, geboren. Bereits im Jahr 2009 tauchte der damals 21-Jährige in die Welt der TV-Reality-Shows ein. Er nahm an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil, konnte die Jury allerdings nicht von seinem Talent überzeugen. 2018 versuchte er sein Glück bei der Dating-Doku-Soap "First Dates".

Im darauffolgenden Jahr startetet er einen weiteren Versuch in Punkto Liebe und kämpfte um das Herz von Nicolas Puschmann in der schwulen-Dating-Show "Prince Charming". Mit einem Happy End wurde es jedoch auch diesmal nichts: In der fünften Folge musste er leider wieder seine Koffer packen.

Sein Coming-out hatte Manuel Flickinger mit 18 Jahren. Heute setzt er sich unter anderem als Kunstfigur "Lafayette Diamond" für die LGBTQ+-Community ein.

Manuel Flickinger: zwei Beziehungen und ein Podcast Seit 2020 produziert Manuel Flickinger gemeinsam mit Diplom-Psychologin Sonja Tolevski den Beziehungspodcast "Loveattack". Dabei geht es um Themen rund um Liebe, Partnerschaft und Beziehungen. Die beiden veröffentlichten 2020 ihr erstes Buch "Was mal über Beziehungen gesagt werden muss".

Der 33-Jährige selbst hatte bisher zwei feste Partnerschaften. Mit seinem ersten Partner war er neun Jahre liiert, sie lebten gemeinsam in ihrer Wohnung in Limburgerhof. Die zweite Beziehung führte er von 2020 bis 2021 mit einem Schweizer. Ins "Dschungelcamp" zieht er als Single. "Wenn da jemand dabei ist, der auch gay ist und wir verstehen uns gut und das harmoniert - das wäre natürlich der Jackpot", sagt er im RTL-Interview.