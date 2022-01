Dschungelcamp 2022 – Peter Althof: Woher kennt man den Bodyguard?

Am 21. Januar um 21.30 Uhr startet "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus" in die 15. Jubiläumsstaffel. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich kommentieren wieder einmal, wie sich die 12 Promicamper bei den Ekel-Prüfungen schlagen. Einer von ihnen ist der ehemalige Promi-Bodyguard Peter Althof. Aber wer ist der 66-Jährige überhaupt und was können wir von ihm im Dschungel erwarten?