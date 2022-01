Dschungelcamp 2022 – Jasmin Herren im Porträt: Jürgen Drews entdeckte sie

Das TV-Publikum wurde erst durch ihre Beziehung mit Willi Herren auf dessen Frau Jasmin Herren aufmerksam. Zumindest den Start ihrer Karriere in der Unterhaltungswelt verdankt die "Dschungelcamp"-Kandidatin aber einem anderen.

An Ersatzkandidatin ins "Dschungelcamp": Jasmin Herren (43) isgt in der 15. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Staffel (ab 21. Januar um 2130 Uhr bei RTL und bei RTL+) dabei. Die Witwe von Willi Herren (1975-2021) rückt für Reality-Sternchen Christin Okpara (25) nach. Die RTL-Show ist für Jasmin Herren ein weiterer TV-Meilenstein in ihrer Karriere, die sie eigentlich als Sängerin begann.

Jasmin Jenewein kam an Heiligabend 1978 in Düsseldorf zur Welt. Der Start in ihr Leben war für die rheinische Frohnatur nicht leicht, ihre damals 18-jährige Mutter gab sie zur Adoption frei. Sie wuchs dann bei ihren Großeltern auf, wie Jasmin Herren in der Talkshow von "Marco Schreyl" einst offenbarte. Mit vier Jahren stand sie bereits auf der Bühne und lernte früh Klavier und Geige. Doch zunächst blieb die Musik ein Hobby und die spätere Frau Herren begann eine Ausbildung zur Visagistin. Gelegentlich trat sie in Diskotheken als Sängerin auf.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Jasmin Herren war Kandidatin bei DSDS 2004 wurde sie von Jürgen Drews (76) entdeckt, der sie bei einem seiner Auftritte sogar auf die Bühne holte. Danach startete sie eine Bühnenkarriere, trat unter anderem auf Mallorca, in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter verschiedenen Künstlernamen wie Jazmin auf. 2006 versuchte sie ihr Glück bei "DSDS", schaffte es aber nicht über die erste Casting-Runde hinaus. Im TV sah man sie unter anderem 2016 als Hotelbesitzerin und Unternehmerin bei "Goodbye Deutschland".

Ab 2017 war sie offiziell mit Partysänger Willi Herren liiert, das Paar lernte sich auf Mallorca kennen und heiratete im Juli 2018. Gemeinsam nahmen sie an verschiedenen TV-Shows teil: 2019 belegten sie in der vierten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" den vierten Platz. Bei "Temptation Island VIP" stellten sie 2020 ihre Beziehung auf die Probe und gingen gemeinsam aus der Show. Doch die beiden trennten sich Anfang März 2021 zum wiederholten Mal. Jasmin Herren bestätigte damals auf Instagram: "Unsere Ehe ist beendet!" Wenige Wochen später, am 20. April, starb der Entertainer. Die Mutter einer volljährigen Tochter zog sich zunächst in ihrer Trauer zurück und möchte nun mit diversen Projekten für das Jahr 2022 nach vorne blicken.

Neustart im TV ohne Willi "Ich bin nicht mehr die Person, die ich mal gewesen bin", erklärt Jasmin Herren im Interview mit RTL vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp in Südafrika. "Ich bin durch einen förmlichen Krimi gegangen und habe wahnsinnig viel Stärke dazu gewonnen." Für sie habe nun ein Neustart begonnen und sie wolle in ihrer ersten TV-Show ohne ihren Mann zeigen, "wer Jasmin Herren, wer ich bin".

Groß vorbereitet aufs Dschungelcamp habe sie sich nicht: "Ich mache es wie der Willi: Ich gehe da jetzt einfach rein". Willi Herren nahm an der zweiten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und belegte den dritten Platz. Die Reality-TV-Darstellerin mit 197.000 Instagram-Followern hofft, dass ihre Höhenangst ihr im Camp keinen Strich durch die Rechnung macht und verspricht, "Geschichten, von denen die Welt noch nicht ansatzweise geträumt hat", am Lagerfeuer auszupacken.