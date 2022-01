IBES 2022: Janina Youssefian – Imagewechsel im Dschungelcamp?

Durch ein Techtelmechtel mit Dieter Bohlen wurde Janina Youssefian einst als "Teppichluder" bekannt. Nach mehr als zwei Jahrzehnten will sie diesen Beinamen nun endlich loswerden. Ob der Weg ins "Dschungelcamp" da der richtige ist?

Ab dem 21. Januar heißt es wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Das "Dschungelcamp" 2022 findet, anders als die Ersatz-Dschungelshow 2021, wieder im Freien statt. Das Camp der Promis wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika aufgeschlagen. Alle Infos zur neuen Staffel finden Sie hier. Unter den Kandidaten: Janina Youssefian. Mehr über sie erfahren Sie in unserem Porträt.

Janina Youssefian wurde am 19. November 1982 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Sie immigrierte im Alter von 15 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland und machte in Hamburg eine Ausbildung zur Kosmetikerin.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Bekannt wurde sie, als sie im Jahr 2000 mit dem langjährigen DSDS-Juror Dieter Bohlen bei einem Techtelmechtel, angeblich in einem Teppichladen, inflagranti erwischt wurde. Durch diesen Fauxpas erhielte sie von der "Bild" den Spitznamen "Teppichluder".

Janina Youssefian ließ sich im "Playboy" ablichten 2001 und 2004 war die gebürtige Iranerin im Magazin "Playboy" zu sehen. Danach folgten diverse Reality-TV-Formate, wie zum Beispiel "Promi Big Brother", "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" oder "Promi Shopping Queen". 2016 ließ sie für die Nackt-Show "Adam sucht Eva" erneut die Hüllen fallen. Und im Dschungel? "Ob man da jetzt mal kurz im sexy Bikini auftaucht oder duscht... das gehört denke ich mal dazu", sagt sie im RTL-Interview.

Bis auf ihre Affäre mit Dieter Bohlen ist von dem Model bezüglich ihres Liebenslebens nicht sonderlich viel bekannt. 2015 hörte man sie zuletzt davon berichten, dass sie glücklich vergeben sei, mehr verriet sie damals aber nicht. Ob sie heute einen Freund an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt.