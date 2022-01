Binge Reloaded: Kritik zur 2. Staffel bei Amazon Prime

Echte "Stars" in ihrer Trashversion beim Trash-TV: Angela Merkel und Joko Winterscheidt im "Sommerhaus der Stars". Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Die Netflix-Show "Bridgerton", eine Mischung aus Historien-Soap und Teenieversion von "Gefährliche Liebschaften", war DAS globale Serienphänomen vor gut einem Jahr. Nun erfährt es eine Parodie bei "Binge Reloaded". Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Das Comedy-Format "Binge Reloaded" kehrt mit einer zweiten Staffel beim Streamingdienst Amazon Prime zurück. In acht Folgen werden wieder TV- sowie Streamingformate und ihre Stars auf die Schippe genommen. So zum Beispiel (von links): Joko Winterscheidt, Evelyn Burdecki, Elton, Sonja Zietlow und Günther Jauch. Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

"Binge Reloaded": Übertrieben ausgeprägte Weiblichkeitsmerkmale in der Parodie auf "Die Bachelorette". Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Horst Lichter und seine gestrenge Antiquitäten-Prüferin in einer Parodie auf "Bares für Rares". Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Bekannte TV-Figuren in ihrer Satire-Version von "Binge Reloaded": Nicht jeder hat etwas zu sagen und ist doch immer wieder im Bild. Wie zum Beispiel Evelyn Burdecki bei Günther Jauch. Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Das ewige Dschungelcamp mit Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bekommt auch ein paar "Binge Reloaded"-Gags geschenkt. Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

TV-Persiflage "Binge Reloaded": Die Geißens sind Masken-mäßig ziemlich gut getroffen ... Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Den Kaulitz-Brüdern "unterstellt" Bing Reloaded, dass sie in Zusammenarbeit mit Heidi Klum so ziemlich alles tun, um die müde gewordene Karriere wieder anzukurbeln. Das ist zum Teil wirklich ziemlich bissig ... Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Wussten Sie schon, dass Angela Merkel eine Tochter hat? In "Binge Reloaded", Staffel 2, lernt man sie kennen! Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates

Verbal extrem unflätige "Kochduelle" zwischen Steffen Henssler und Tim Mälzer: In "Binge Reloaded", Staffel 2, dürfen die beiden nordisch schnackenden Koch-Unternehmer mit Proll-Gen so richtig vom Leder ziehen. Fotoquelle: Amazon.com Inc. or it's affiliates