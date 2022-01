Leonie Koch ist schwanger: "Explosiv"-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind

"Explosiv"-Moderatorin Leonie Koch (37) hat in einem Instagram-Post ihre Schwangerschaft verkündet: "Ihr Lieben, in letzter Zeit war es hier ruhig um mich. Das hat einen wunderschönen Grund: Ich werde Mama." Dazu veröffentlichte sie ein Bild unter freiem Himmel, auf dem sie in einem langen Kleid posiert und ihre Hände auf ihrem Babybauch abgelegt hat. "Wir freuen uns riesig auf unser kleines Herzchen, das dann unsere Welt auf den Kopf stellen wird", fügte sie an.