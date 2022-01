Hausmeister Krause feiert Comeback auf der Bühne

Elf Jahre Pause sind genug: Hausmeister Dieter Krause kehrt nach mehr als einem Jahrzehnt Abstinenz zurück auf die Bildfläche, besser gesagt auf die Bühne. Am 13. Januar feiert in Essen das Theaterstück "Hausmeister Krause: Du lebst nur zweimal" Premiere. Mit dabei ist auch Tom Gerhardt, der in der Figur des spießigen Dieter Krause in seine Paraderolle zurückkehrt. Gerhardt, der zwischen 1999 und 2010 in der TV-Serie "Hausmeister Krause" zum Star wurde, schrieb auch das Drehbuch zum Bühnenstück – gemeinsam mit Franz Krause, der ebenfalls bereits in der Serie an Bord war.