Dschungelcamp 2022: Kandidaten fliegen los – das sind ihre Begleiter

Am 21. Januar 2022 startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Für die Kandidaten geht es schon zehn Tage vor dem Beginn der Aufzeichnung los in Richtung Südafrika. Am Sonntag kamen sie am Flughafen in Frankfurt am Main zusammen, bevor es mit dem Flieger ans Kap der Guten Hoffnung geht. Die Stars haben einen kürzeren Flug vor sich als ihre Vorgänger. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Dreharbeiten erstmals in Südafrika anstatt wie bisher in Australien statt.