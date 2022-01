Désirée Nick erleidet Schwächenanfall bei TV-Dreh

Das berichtet der Sender . Bei Aufzeichnungen zu der Sendung "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" in der Nähe von Köln habe die 65-Jährige einen Schwächeanfall erlitten. Daraufhin sei Nick in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie es weiter heißt, sei dieser Vorab-Dreh abgebrochen worden. Der Hauptdreh und die Produktion des Formats gehe allerdings weiter, erklärt der Sender. RTL zeigt "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" am 23. Januar ab 20:15 Uhr. Ehemalige Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" treffen sich für die Sendung mit Moderatorin Olivia Jones (52). Neben Rückblicken auf vergangene Staffeln schwelgen die Promis in Erinnerungen an die Zeit im Dschungelcamp.