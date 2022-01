Boris Becker über Novak Djokovic: "Macht einen großen Fehler"

Boris Becker (54) hat sich zum Fall Novak Djokovic (34) geäußert, dessen Einreise-Farce die Schlagzeilen vor den Australian Open bestimmt. Becker schrieb in der "Daily Mail": "Als sein ehemaliger Trainer stehe ich Novak Djokovic so nahe, dass ich ihn fast als Familie bezeichnen würde - aber wie in jeder Familie gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten." In diesem Fall, so Becker, "denke ich, dass er einen großen Fehler macht, sich nicht impfen zu lassen. Es ist einer, der den Rest seiner Karriere und seine Chance, sich als größter Spieler aller Zeiten zu festigen, bedroht."