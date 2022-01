The Masked Dancer – Kritik: ProSieben hat den Bogen überspannt

Mit "The Masked Dancer" wollte ProSieben weiter auf der Erfolgswelle von "The Masked Singer" surfen. Doch schon die erste Folge der neuen Show zeigt: Das wird nicht gelingen.

Kann man Promis nur anhand ihres Tanzstils und einiger kryptischer Indizien erkennen? Nein, kann man nicht. In der ersten Folge von " The Masked Dancer " flog Musical-Star Ute Lemper als Glühwürmchen raus, ohne dass auch nur ein Mitglied des Ratepanels oder ein Zuschauer auf die Idee gekommen war, dass sich der Musical-Star unter der Maske verbergen könnte.

Nun gibt es auch bei "The Masked Singer" immer mal wieder solche Überraschungen. So hatte in der vergangenen Staffel z.B. niemand mit Peter Kraus als Stinktier gerechnet. Doch das Rätseln, wenn man beim Singen die echte Stimme der Promis hört, macht einfach mehr Spaß. Da halfen auch die Indizien-Decoder, die das Rateteam – neben Steven Gätjen und Alexander Klaws war "Masked Singer"-Urgestein Ruth Moschner diesmal Rategast – zur Erläuterung bestimmter Hinweise einsetzen konnte, nicht.