The Masked Dancer: Wer steckt unter welchem Kostüm?

Kann man in diesen Kostümen und Masken wirklich tanzen? Die ProSieben-Show "The Masked Dancer", die als Spinoff an den Erfolg von "Masked Singer" anknüpfen will, wird es zeigen.

The Masked Dancer Unterhaltung • 06.01.2022 • 20:15 Uhr

Statt gesungen wird getanzt, aber die Masken und Kostüme bleiben: ProSieben liefert mit "The Masked Dancer" ein Spinoff des Quotengarants "The Masked Singer" und will damit an dessen Erfolg anknüpfen. Insgesamt sollen in vier Liveshows sieben prominente Tänzer auftreten. Ein Rateteam spekuliert wie gewohnt, welcher Promi sich unter welchem Kostüm verbirgt.

"Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig", zitiert der Sender Moderator Matthias Opdenhövel. "Ist es auch. Sowohl fürs Perfomen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können". Die Masken für "Masked Dancer" würden die Konturen besser erkennen lassen: "Ich hab schon einige gesehen, sie sehen wieder überragend aus!".

Bei "The Masked Dancer" treten, wie der Name schon vermuten lässt, maskierte Promis im Tanz-Wettbewerb gegeneinander an. Im Laufe der Sendungen werden die Teilnehmer nach und nach demaskiert, bis im großen Finale schließlich der beste Promi-Tänzer gekürt wird und seine Identität preisgeben muss. In den USA lief das Format bereits Anfang 2021, unter den Masken versteckten sich dort unter anderem Rapper Ice-T und Sängerin Jordin Sparks.

The Masked Dancer – Do. 06.01. – ProSieben: 20.15 Uhr