Abigail Breslin konfrontiert Masken-Gegner bei Instagram

Seit knapp zwei Jahren wütet das Corona-Virus in nahezu jedem Winkel unseres Planeten. Durch die neue Omikron-Variante scheint ein Ende der Pandemie noch nicht in Sicht. Dennoch gibt es nach wie vor Menschen, die die allgemeinen Schutzmaßnahmen, wie Abstand halten oder Masken tragen, infrage stellen. Diejenigen, die sich an die Maßnahmen halten, werden allzu oft beleidigt oder verhöhnt. Ein Opfer dieser verbalen Attacken ist die US-amerikanische Schauspielerin Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine").)