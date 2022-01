"Der Palast" kommt an: ZDF darf sich über gute Quoten freuen

Guter Auftakt für den ZDF-Mehrteiler "Der Palast": Am Montagabend bescherte der erste Teil dem Mainzer Sender Platz eins im Quoten-Ranking.

Im Dreiteiler "Der Palast" (3., 4. und 5.1., 20:15 Uhr, ZDF) wird vor der glamourösen Kulisse des Berliner Friedrichstadt-Palastes in den Jahren 1988/89 eine deutsch-deutsche Familiengeschichte erzählt. Und das interessiert die Zuschauer offenbar. Der Auftakt der Eventreihe glänzte am Montagabend mit starken Quoten. 6,34 Millionen schalteten ein, was einen Marktanteil von 20,1 Prozent bedeutete, beim jüngeren Publikum lag dieser bei 7,2 Prozent.